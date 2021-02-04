السليمانية.. احتجاج أمام مكتب برلمان كوردستان

شفق نيوز/ احتج العشرات من موظفي العقود في دوائر الدولة، الخميس، أمام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية بسبب عدم تحويلهم الى الملاك الدائم.

وقال لقمان عزت أحد منظمي الاحتجاج لوكالة شفق نيوز، "نحن هنا أمام مكتب برلمان كوردستان لايصال صوتنا الى الحكومة والبرلمان بتحويلنا من موظفي عقود على الملاك الدائم في دوائرنا، فالبرلمان صوت على المشروع وتم التصويت عليه مرة واحدة ولم يقرأ قراءة ثانية للتصويت عليه وتوقف ولا نعرف الاسباب مع العلم ان القانون القديم يلزم الحكومة المتعاقدين من موظفي الدولة ب 3 سنوات ويتم تعيينهم رسميا لكن هذا لم يحصل."

ويتابع " ان اغلب المحتجين من مختلف الدوائر الحكومية قضى 15-20 عاما بشكل عقود ولم يتم تعيينهم لحد الان ".

يشار ان هناك 20 الف موظف بالعقود في اقليم كوردستان لم يتم تحويلهم الى الملاك بسبب الأوضاع الاقتصادية والكم الكبير من الموظفين في دوائر الدولة.