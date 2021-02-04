سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. احتجاج أمام مكتب برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T07:51:16+0000
السليمانية.. احتجاج أمام مكتب برلمان كوردستان

شفق نيوز/ احتج العشرات من موظفي العقود في دوائر الدولة، الخميس، أمام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية بسبب عدم تحويلهم الى الملاك الدائم.

وقال لقمان عزت أحد منظمي الاحتجاج لوكالة شفق نيوز، "نحن هنا أمام مكتب برلمان كوردستان لايصال صوتنا الى الحكومة والبرلمان بتحويلنا من موظفي عقود على الملاك الدائم في دوائرنا، فالبرلمان صوت على المشروع وتم التصويت عليه مرة واحدة ولم يقرأ قراءة ثانية للتصويت عليه وتوقف ولا نعرف الاسباب مع العلم ان القانون القديم يلزم الحكومة المتعاقدين من موظفي الدولة  ب 3 سنوات ويتم تعيينهم رسميا لكن هذا لم يحصل." 

ويتابع " ان اغلب المحتجين من مختلف الدوائر الحكومية قضى 15-20 عاما بشكل عقود ولم يتم تعيينهم لحد الان ".  

يشار ان هناك 20 الف موظف بالعقود في اقليم كوردستان لم يتم تحويلهم الى الملاك بسبب الأوضاع الاقتصادية والكم الكبير من الموظفين في دوائر الدولة.

 

 

related

برلمان اقليم كوردستان يرصد "خروقات وهدراً مالياً" بـ20 مليار دينار

Date: 2019-10-30 10:15:19
برلمان اقليم كوردستان يرصد "خروقات وهدراً مالياً" بـ20 مليار دينار

برلمان كوردستان يدين القصف التركي ويوجه طلباً لحكومة العراق

Date: 2019-07-06 12:12:46
برلمان كوردستان يدين القصف التركي ويوجه طلباً لحكومة العراق

فريق ياباني يكتشف موقعا اثريا عمره 3 الاف عام في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-31 18:56:54
فريق ياباني يكتشف موقعا اثريا عمره 3 الاف عام في اقليم كوردستان

السليمانية تفصح عن خطة تمديد الحظر بافتتاح اماكن تجارية وصناعية

Date: 2020-04-15 13:44:50
السليمانية تفصح عن خطة تمديد الحظر بافتتاح اماكن تجارية وصناعية

مسلحون مجهولون يهاجمون منزل مسؤول محلي بالسليمانية

Date: 2020-10-01 12:37:42
مسلحون مجهولون يهاجمون منزل مسؤول محلي بالسليمانية

غرق شخصين بسقوط سيارة في دربندخان

Date: 2019-08-11 19:42:23
غرق شخصين بسقوط سيارة في دربندخان

وفاة شخصين بحادث مروع قرب السليمانية

Date: 2020-07-24 14:54:49
وفاة شخصين بحادث مروع قرب السليمانية

في السليمانية.. خطاط كوردي يسعى لتأسيس اكاديمية لإنقاذ الخط العربي الإسلامي

Date: 2020-12-28 07:20:48
في السليمانية.. خطاط كوردي يسعى لتأسيس اكاديمية لإنقاذ الخط العربي الإسلامي