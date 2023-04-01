السليمانية .. احتجاج عدد من أصحاب الأكشاك على قرار اخلائهم أمام الحديقة العامة (صور)

شفق نيوز / نظم عدد من أصحاب الأكشاك في السليمانية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية رفضا لقرار حكومي يقضي بابعادهم من أماكن عملهم الحالي أمام الحديقة العامة في المدينة، فيما بينوا أنهم حاصلون على إجازة من البلدية لـ"مصدر رزقهم الوحيد".

وقال شوان محمد وهو أحد أصحاب الاكشاك لوكالة شفق نيوز إن "اللجان الحكومية اخبرتنا بإخلاء اماكننا بحجة توسيع الشارع المار أمام الحديقة العامة، دون أن يتم مناقشتنا في الأمر ومعرفة انعكاساتها السلبية علينا او إيجاد البدائل لنا".

وأضاف، انه "احتجاجا على ذلك الإجراء المجحف في هذا الشهر، نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية لإيصال صوتنا ورفضنا لهذا القرار الجائر".

واشار شوان إلى أن "كل أصحاب الأكشاك مجازون من قبل البلدية وجئنا بأمر منها، لكن الآن نتفاجأ بقرار إخلاء اماكننا علما ان اغلبنا صرف قرابة (15) ألف دولار على انشائها والعمل بها وهي مصدر رزق للكثير من الأُسر".