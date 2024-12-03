السليمانية.. احتجاجات مسائية غاضبة ضد قرار حظر السيارات غير المسجلة (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، تجمعاً لافتاً للعشرات من أصحاب السيارات غير المسجلة أمام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني، تعبيراً عن رفضهم لقرار اللجنة الأمنية بحظر استخدام هذه السيارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الاحتجاجات، إن المحتجين عبروا عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية لهذا القرار، مطالبين الاتحاد الوطني الكوردستاني واللجنة الأمنية بإيجاد حل مؤقت لحين صدور توجيهات رسمية من وزارة الداخلية.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، قال أحد السائقين، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، "لقد قدمنا الكثير بهذه السيارات خلال الحملة الدعائية لانتخابات برلمان الإقليم لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني. واليوم، نتفاجأ بصدور هذا القرار دون سابق إنذار، مما يزيد من معاناتنا ويتركنا بلا خيارات".

وأضاف "نأمل أن يتحرك الاتحاد الوطني واللجنة الأمنية سريعاً لمعالجة الأزمة، وإيجاد حلول تخفف من وطأة القرار حتى يتم إيجاد بدائل رسمية".

وكانت اللجنة الأمنية في السليمانية قد أعلنت حظراً شاملاً على السيارات غير المسجلة، في خطوة تهدف، وفق الجهات المختصة، إلى تعزيز الأمن وتنظيم حركة المرور، ومع ذلك، أثار القرار موجة استياء واسعة، خاصة بين مالكي السيارات المتضررين، الذين يرون فيه إجراءً مفاجئاً قد يفاقم الأعباء الاقتصادية عليهم.

المشهد يعكس حالة التوتر بين القرارات الرسمية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية، ما يضع المسؤولين أمام اختبار للبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.