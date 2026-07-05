السليمانية.. احتجاجات في مجمع سكني بسبب انقطاع المياه

شفق نيوز- السليمانية

احتجّ أهالي مجمع شركة نوزاد السكني في حي سرجيا بالسليمانية، اليوم الأحد، على استمرار أزمة شحّ المياه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لهذه المشكلة التي تتكرر كل صيف منذ سنوات.

وقالت ممثلة المحتجين، شنه علي، خلال مؤتمر صحفي، إن أزمة انقطاع المياه أصبحت معاناة سنوية لسكان المجمع، من دون أن تقدّم الشركة حلولاً جذرية، مشيرةً إلى أن الشركة تبرر الانقطاع في كل مرة بوجود أعمال صيانة أو أعطال في شبكة المياه.

وأضافت: "نتساءل لماذا تُجرى أعمال الصيانة دائماً في فصل الصيف، وهو الوقت الذي تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه؟ ولماذا لا تُنفذ خلال الشتاء أو الربيع؟".

وأوضحت أن المياه انقطعت عن المجمع لمدة تسعة أيام متواصلة، قبل أن تعود يوم أمس لساعتين فقط وبكميات قليلة جداً، لم تكن كافية حتى لملء خزانات المنازل.

وأكدت أن استمرار الأزمة يفاقم معاناة العائلات، مبينةً أن كثيراً من السكان لم يعودوا قادرين على شراء المياه المنقولة بالصهاريج، بسبب انخفاض الرواتب من جهة، ولأن معظم تلك المياه غير صالحة صحياً من جهة أخرى.

وأضافت أن الأطفال يتعرضون سنوياً خلال فصل الصيف للإصابة بأمراض الإسهال والتقيؤ نتيجة استخدام مياه غير نظيفة، معتبرةً أن تكرار هذه الأزمة دون حلول يمثل إخلالاً بحقوق السكان.

وأشارت إلى أن مجمع شركة نوزاد السكني يضم نحو ثلاثة آلاف عائلة، بمتوسط خمسة أفراد لكل عائلة، أي ما يقارب خمسة عشر ألف مواطن، جميعهم يعانون من أزمة شحّ المياه، ما يجعل المشكلة واحدة من أبرز الأزمات الخدمية التي تواجه سكان المنطقة ضمن محافظة السليمانية.