السليمانية.. احتجاجات ضد قرار منع تداول وتجوال السيارات غير المسجلة (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى المحافظة، حيث عبّر العشرات من المواطنين عن رفضهم لقرار منع تداول وتجوال السيارات غير المسجلة.

واعتبر المحتجون، أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ رغم أن هذه السيارات دخلت الإقليم عبر إجراءات رسمية، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمتضررين.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال أرام محمد، أحد المحتجين: "اليوم تجمعنا أمام محافظة السليمانية لإيصال صوتنا للجهات الرسمية، وتحديداً إدارة المحافظة. نحن نطالب بحل واقعي ومنطقي لقضية السيارات غير المسجلة، والتي دخلت بصورة رسمية من خلال سلطات حكومة الإقليم، وتحديداً في محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "هذه السيارات تم شراؤها بمبالغ مالية متواضعة، ولكننا فوجئنا مؤخراً بقرار يمنع تداولها أو السماح لها بالتجوال، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة لأصحابها"، مبيناً أن "هذا القرار يؤثر سلباً على حياة نحو سبعين ألف مواطن اشتروا هذه السيارات، ونحن نطالب بحل يرضي الجميع".

من جانبه، قال محتج آخر فضل عدم الكشف عن هويته: "نستغرب من هذا القرار الذي جاء في هذا الوقت، هذه السيارات دخلت بصورة رسمية من قبل الأجهزة الحكومية. إذا كانت هناك مشكلة قانونية، لماذا سُمح لها بالدخول؟".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي تتم بصورة غير قانونية ويتم التعامل معها علناً، فلماذا التركيز على هذه السيارات؟ اشتريت سيارتي بمبلغ ثمانية آلاف دولار، ولن أتنازل عنها حتى لو كلفني الأمر حياتي".

و قرار منع تداول السيارات غير المسجلة صدر مؤخراً من قبل السلطات في إقليم كوردستان بهدف تنظيم السوق ومنع السيارات غير القانونية من التجوال، ومع ذلك، أثار القرار غضب آلاف المواطنين في السليمانية الذين كانوا قد اشتروا هذه السيارات بمبالغ متواضعة ودخلت عبر قنوات رسمية.

يُعتقد أن القرار يهدف إلى معالجة الفوضى في سوق السيارات، لكنه تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة لأصحاب هذه المركبات.

ويطالب المتضررون، من الجهات الرسمية في السليمانية، إعادة النظر في القرار وإيجاد حلول منطقية وعادلة تضمن حقوقهم وتخفف من خسائر هم، ويترقب المواطنون استجابة الحكومة المحلية، وسط مخاوف من استمرار الأزمة وانعكاساتها السلبية على آلاف الأسر.