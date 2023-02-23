السليمانية.. احتجاجات دربندخان في يومها الرابع والعشرين والقضاء يدخل على خط الأزمة (صور)

شفق نيوز / تتواصل في قضاء دربندخان بمحافظة السليمانية، احتجاجات أهالي القضاء بسبب نقص الخدمات الأساسية، فيما تم رفع مذكرة الى القضاء للتحقيق وكشف الجهات المتسببة في "معاناتهم".

وقال سالم أحمد وهو أحد المحتجين في تصريح لـوكالة شفق نيوز إن "وفدا من ممثلي النشطاء التقوا مع النائب العام لدربندخان وطالبوه بالتحقيق في سبب عدم استكمال مشروع مياه الشرب في دربندخان".

وأضاف سالم ان "منذ 24 يوماً يعتصم أهالي دربندخان من أجل مطالبهم الضرورية وتشمل هذه المطالب استكمال مشروع مياه الشرب وزيادة عدد ساعات الكهرباء واستكمال طريق دربندخان السليمانية".

وأشار سالم إلى انهم "يريدون من النيابة العامة أن تبدأ تحقيقاً في مشروع ماء دربندخان، وإذا كان السبب هو الشركة المنفذة فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وأما إذا كان السبب هو الحكومة والأحزاب فيجب الكشف عن ذلك للمواطنين".

فيما بين مروان وهو محتج آخر لوكالة شفق نيوز إن "مشروع دربندخان لتنقية المياه بدأ في عام 2013، وعلى الرغم من مرور هذه السنوات، إلا أن المشروع لم يكتمل بعد".

وفي 24 كانون الثاني الماضي بدأ أهالي قضاء دربندخان في السليمانية تظاهرة لاستكمال مشروع معالجة المياه وتعبيد الطرق في القضاء، وتوفير مياه الشرب وزيادة عدد ساعات الكهرباء الوطنية، وفي الوقت نفسه أعلنوا أنه في حال عدم الإستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع، فسوف يخرجون للتظاهر.

وبعد انتهاء مهلة الأسبوع، نصب أهالي دربندخان الخيم على الطريق العام في سوق القضاء في 31 كانون الثاني وبدأوا في نشاطهم الاحتجاجي.