السليمانية.. اجتماع مرتقب بين الديمقراطي والوطني لحسم توزيع المناصب الحكومية

شفق نيوز/ من المقرر أن يشهد يوم غد الأحد جولة جديدة من الاجتماعات بين وفدي التفاوض الرفيعين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، لمناقشة آلية توزيع المناصب في التشكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصدر مقرب من وفد التفاوض التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، فقد استُكملت الاستعدادات لعقد الاجتماع الجديد بين الجانبين.

وبين المصدر، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع في المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية، ومن المنتظر أن يتركز النقاش خلال الاجتماع على آلية توزيع المناصب الحكومية ضمن الكابينة الوزارية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع كان من المقرر عقده قبل عدة أيام، إلا أنه تأجل بسبب انشغال قيادة الاتحاد الوطني بلقاءات داخلية في السليمانية بالتزامن مع اجتماعات يوم الصلاة الوطنية في أربيل، مما دفع إلى ترحيل موعده إلى يوم غد الأحد".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع المرتقب سينتقل بالمباحثات إلى مرحلة جديدة أكثر تفصيلاً، حيث سيبحث الطرفان بشكل دقيق توزيع الحقائب والمناصب بينهما".

كما ألمح إلى "احتمال مناقشة مشاركة مكونات وأحزاب أخرى راغبة في الانضمام إلى الكابينة الوزارية الجديدة، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي المتواصلة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لتشكيل حكومة توافقية جديدة، وسط آمال بأن تسفر الحوارات عن اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف ويعزز الاستقرار السياسي في الإقليم.