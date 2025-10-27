السليمانية.. اجتماع تجاري واسع بين مستثمرين كورد وترك

شفق نيوز- السليمانية

عقد في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً جمع عدداً كبيراً من التجار والمستثمرين من إقليم كوردستان وتركيا، وذلك في أول فعالية اقتصادية من نوعها تُعقد عقب رفع الحظر الجوي التركي عن مطار السليمانية.

وقال نوزاد غفور، رئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هذا الاجتماع يمثل الانطلاقة الأولى لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن اللقاء ضم وفوداً اقتصادية تركية إلى جانب رجال أعمال من مختلف مناطق الإقليم.

وأضاف أن الاجتماعات ركزت على توسيع آفاق التبادل التجاري بين تركيا وإقليم كوردستان في مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار والتطوير التجاري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد في كلا الجانبين.

وأشار غفور، إلى أن "الغاية من هذه اللقاءات هي بناء شراكات اقتصادية واستثمارية متبادلة، تتيح فرصاً متقدمة للنهوض بالقطاعين الخاص والعام في تركيا وإقليم كوردستان على حد سواء".

بدوره، ثمّن رئيس غرفة تجارة السليمانية، الجهود البارزة لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في معالجة أزمة مطار السليمانية والتوصل إلى اتفاق رفع الحظر الجوي التركي عنه، مشيداً في الوقت نفسه بدور الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الإقليم في هذا المسار.

وأوضح غفور، أن رفع الحظر الجوي سيساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين العراق وتركيا، بل وسيفتح المجال أمام توسيع التبادلات الاقتصادية بين العراق وعدد من الدول التي تعتمد على الخط التركي في نشاطها التجاري.

وختم حديثه قائلاً إن "الشركات المشاركة في الاجتماع هي شركات صناعية واستثمارية تسعى إلى تطوير مشاريع إنتاجية مشتركة في الإقليم وتركيا خلال المرحلة المقبلة".