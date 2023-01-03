السليمانية.. اتلاف كميات كبيرة من الحلويات و"الكشمش" غير صالحة للاستهلاك

شفق نيوز/ اعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إتلاف 150 كيلوغراما من الحلويات المكشوفة و100 من الكشمش غير الصالحة للاستهلاك.

وقال رئيس اللجان ريكان جمال، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه في "مرآبين لوقوف العربات قرب سوق سعيد طه كويي تم خزن كمية كبيرة من الحلويات المعدة المكشوفة"، مبينا ان" ذلك المكان ليس صالحا نهائيا لحفظ الاغذية وترتع فيه الفئران والحشرات الضارة".

وأضاف كويي أن "تلك الاغذية والحلويات كانت ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري"، مشددا على أنه "تم على الفور إتلاف تلك المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب المرآبين".

واشار الى ان "كمية الحلويات بلغت 150 كيلوغراما مع ضبط 100 كيلوغراما من مادة الكشمش"، مؤكدا "نقلها وإتلافها جميعا".