السلطات في إقليم كوردستان تُفعّل مذكرات قبض بحق أشخاص قاموا بأعمال شغب

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن أشخاصا هاجموا إشارات المرور وقاموا بتحطيم أضوائها وذلك في ختام مباراة بين ناديين رياضيين في أحد ملاعب قضاء كلار جرت الخميس الماضي، مشيرة إلى صدور مذكرات قبض بحقهم.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، "هاجمت مجموعة بما يسمون بـ(المشجعين) وبعد ختام المباراة الممتلكات العامة المكونة من (إشارات مرورية ومعدات مرورية في المدينة)، مبينة أن هؤلاء حطموا 15 اشارة مرورية قرب فلكة قريبة من الملعب بعيدا عن أي قيم وطنية.

وقالت ايضا إنه "ولهذا الغرض، رفعنا شكوى قانونية ضد مرتكبي هذا الفعل في محكمة التحقيق، وقد قام قاضي التحقيق بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد منهم بموجب المادة 477 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".