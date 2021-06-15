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السلطات في إقليم كوردستان تقبض على زوجين إيرانيين بحوزتهما قطع أثرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-15T10:23:38+0000
السلطات في إقليم كوردستان تقبض على زوجين إيرانيين بحوزتهما قطع أثرية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في قضاء "شهرزور" في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بالقاء القبض على رجل وزوجته يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما ثلاث قطع أثرية في منطقة "طويلة".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه للقضاء على ظاهرة السرقة، ومنع بيع وشراء القطع الأثرية والتعامل بها بأي شكل من الأشكال وبقرار من القاضي، ووفقا للمادة (63) من قانون الآثار تمكنت القوات الأمنية في منطقة "طويلة" من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما ثلاث قطع أثرية.

وأوضح البيان أن المتهمين رجل وزوجته، وهما مواطنان إيرانيان من القومية الفارسية، مشيراً إلى فتح ملف تحقيق بهذه الحادثة.

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