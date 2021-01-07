السلطات في إقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن منح "الفيزا" والإقامة للأجانب

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في وزارة داخلية اقليم كوردستان العراق يوم الخميس ان الوزارة اصدرت مجموعة من القرارات الجديدة التي تتعلق بمنح تأشيرة الدخول، وتصاريح الإقامة للوافدين الاجانب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة عممت اليوم الخميس المصادف 7 كانون الثاني تلك القرارات الجديدة على الدوائر التابعة لها بشأن تصاريح الاقامة وذلك مع حلول العام الجديد.

واوضح ان من بين تلك القرارات منح تأشيرة الدخول للوافدين الاجانب تكون من صلاحية وزير الداخلية حصرا، وان طلب لم الشمل يقتصر فقط على الاقرباء من الدرجة الاولى (الأب، والأم، والزوجة، والأبن، والبنت).

وتابع المصدر ان تغيير بطاقة الدخول للسياحة الى تصريح للإقامة ستُمنح بعد إستحصال موافقة وزير الداخلية حصرا على ان يدفع مقدم طلب الاستبدال مبلغا ماليا مقداره مليوني دينار عراقي، وتغريمه 500 الف دينار عن كل مخالفة يرتكبها داخل الاقليم.

ونوه الى ان وزارة الداخلية قررت فرض زيادة مالية على رسوم تجديد الإقامة السنوية للأجانب من 10 آلاف دينار الى 100 الف دينار عراقي.

وأعلنت مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي أنها منحت أكثر من 100 الف تصريح إقامة رسمية لوافدين اجانب خلال العام 2020.

وكان يتوجب على طالبي اللجوء واللاجئين في اقليم كوردستان الحصول على إذن إقامة من مديرية الإقامة.

ويتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء الحاصلون على تصريح إقامة ساري المفعول من سلطات إقليم كوردستان العراق بحرية التنقل داخل محافظات الإقليم.

ولا يصلح تصريح الإقامة الخاص بإقليم كوردستان العراق للسفر من الإقليم إلى محافظات وسط وجنوب العراق. ومحاولة السفر خارج إقليم كوردستان دون الحصول على التصريح المناسب قد تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء لمخاطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل من العراق.