السلطات في السليمانية تقبض على أشخاص بتهم مختلفة بينها قطع الأشجار

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء إلقاء القبض على 6 أشخاص بتهم مختلفة.

وقالت مديرية شرطة الغابات والبيئة في بيان، ان وبعد وصول معلومات بالتوجه إلى ناحية "سيتك" لإلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا باستخدام الأجهزة والمعدات لحفر الآبار الارتوازية.

واضاف البيان ان المفارز قامت بالقاء القبض على متهم آخر في قرية (زةردةبي) قام بقطع الأشجار و التجاوز على البيئة.

واشار البيان أن عملية إلقاء القبض كانت بناء على أمر قضائي صادر من الجهات القضائية.

ويتزايد يوما بعد آخر التجاوز على البيئة وخاصة الأشجار في محافظة السليمانية بسبب برودة الجو وعدم إيصال الحصص الخاصة من النفط الأبيض الى إقليم كوردستان من قبل وزارة النفط الاتحادية.

في غضون ذلك أعلنت شرطة محافظة السليمانية عن إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين في منطقة سرجنار بتهمة اطلاق النار على مواطن آخر وفقا لمذكرة قضائية.