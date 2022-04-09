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السلطات في السليمانية تعلن معلومات جديدة عن حادث انفجار معمل الحديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-09T19:15:49+0000
السلطات في السليمانية تعلن معلومات جديدة عن حادث انفجار معمل الحديد

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية، عن إصابة 13 عامل خلال تفجير حصل عصر اليوم السبت في احد معامل صناعة الحديد الصلب في السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد خلال مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز، إن 13 عاملا أصيبوا في الانفجار ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وبين بأنه تم التحقيق في الحادث، وكل من ثبت تقصيره سيواجه دعوى قضائية، مضيفا أن 11 من هؤلاء العمال من الهند واثنان من إيران.

وأشار أحمد إلى أن توقعات حول سبب الانفجار، إحداها تماس كهربائي، والثانية احتمال وجود مشكلة في فرن خام الحديد.

فيما قال رئيس قسم طوارئ السليمانية سامان نادر، خلال المؤتمر، إن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى "شار"، مبينا أن ثلاثة منهم احتاجوا الى عملية جراحية مع بتر ساقي أحد المصابين، وكذلك منهم من أُصيب في الرأس، والآخر يحتاج إلى جراحة في العين، كما أدى الانفجار إلى احتراق عاملين.

ونوه إلى أن "افادت وأقوال الجرحى ستُأخذ يوم غد، وسيتم التحقيق في الحادث لمعرفة أسباب حدوثه.

وقتل شخص واحد وأصيب ما لايقل عن 13 شخصا في وقت سابق من يوم السبت في انفجار لمعمل للحديد بمحافظة السليمانية اثر حريق اندلع في المعمل.

كشف مصدر خاص يوم السبت، عن اسباب الانفجار في معمل للحديد بمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن سبب التفجير هو وجود قاذفة هاون بين المواد الحديدية التي يقوم المعمل بصهرها وتحويلها إلى حديد تسليح.

واضاف المصدر أن هذه القذيفة يتوقع انها لم يتم اكتشافها من قبل أجهزة السونار قبل إدخالها إلى فرن الصهر، الأمر الذي تسبب بانفجارها.

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