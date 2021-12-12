سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات في السليمانية تعتقل 5 أشخاص بتهمة "الاستهزاء بالطبيعة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T07:49:27+0000
السلطات في السليمانية تعتقل 5 أشخاص بتهمة "الاستهزاء بالطبيعة"

شفق نيوز/ ألقت شرطة غابات محافظة السليمانية، يوم الأحد، القبض على 5 أشخاص بتهمة "الاستهزاء بالطبيعة" وقطع أشجار.

وقالت مديرية الغابات والبيئة في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات شرطة الغابات وبناء على أمر قضائي، ألقت القبض على 5 مواطنين بتهمة قطع شجرة وإهانة الطبيعة والترويج لقطع الأشجار".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين قاموا بقطع العديد من الأشجار في قاطع شرطة غابات (برزنج) في قرية (باراو) لاستغلالها للبيع كحطب اضافة الى حفر الآبار".

وأكد البيان : "بعد وصول المعلومات حول الجريمة ، بدأ التحقيق والمتابعة للعثور على المذنب، وبعد التعرف على هوياتهم ومحل إقامتهم، تولت مفرزة تابعة لقسم شرطة غابات برزنج بناء على أمر أصدره القاضي، إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".

ودعا البيان المواطنين إلى "عدم الإضرار بالطبيعة والبيئة من أجل منافع شخصية ومادية، لأننا لن نقبل بهذا وسنقوم بمساءلتهم قانونياً في حال الاعتداء على الطبيعة".

related

السليمانية تعيد افتتاح سوقها بعد انخفاض عدد المصابين بكورونا لـ16 حالة

Date: 2020-04-18 14:59:34
السليمانية تعيد افتتاح سوقها بعد انخفاض عدد المصابين بكورونا لـ16 حالة

مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

Date: 2021-12-06 10:30:12
مجدداً.. الطلاب الجامعيون يقطعون شوارع السليمانية (صور)

إدانة استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية

Date: 2021-03-18 20:43:21
إدانة استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية

انتخاب امرأة لمنصب نائب محافظ السليمانية

Date: 2020-07-28 14:21:35
انتخاب امرأة لمنصب نائب محافظ السليمانية

في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم

Date: 2021-05-01 14:22:35
في عيدهم العالمي.. عمال السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتأمين حقوقهم

السليمانية تتكبد 200 مليون دولار خسائر مالية في قطاع السياحة

Date: 2020-09-27 09:14:17
السليمانية تتكبد 200 مليون دولار خسائر مالية في قطاع السياحة

بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

Date: 2020-03-03 08:08:09
بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

السليمانية تقرع ناقوس الخطر من تفشي وباء جديد بارتفاع نسبة الإصابة بالإسهال

Date: 2021-06-10 08:27:33
السليمانية تقرع ناقوس الخطر من تفشي وباء جديد بارتفاع نسبة الإصابة بالإسهال