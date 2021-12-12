السلطات في السليمانية تعتقل 5 أشخاص بتهمة "الاستهزاء بالطبيعة"

شفق نيوز/ ألقت شرطة غابات محافظة السليمانية، يوم الأحد، القبض على 5 أشخاص بتهمة "الاستهزاء بالطبيعة" وقطع أشجار.

وقالت مديرية الغابات والبيئة في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات شرطة الغابات وبناء على أمر قضائي، ألقت القبض على 5 مواطنين بتهمة قطع شجرة وإهانة الطبيعة والترويج لقطع الأشجار".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين قاموا بقطع العديد من الأشجار في قاطع شرطة غابات (برزنج) في قرية (باراو) لاستغلالها للبيع كحطب اضافة الى حفر الآبار".

وأكد البيان : "بعد وصول المعلومات حول الجريمة ، بدأ التحقيق والمتابعة للعثور على المذنب، وبعد التعرف على هوياتهم ومحل إقامتهم، تولت مفرزة تابعة لقسم شرطة غابات برزنج بناء على أمر أصدره القاضي، إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة".

ودعا البيان المواطنين إلى "عدم الإضرار بالطبيعة والبيئة من أجل منافع شخصية ومادية، لأننا لن نقبل بهذا وسنقوم بمساءلتهم قانونياً في حال الاعتداء على الطبيعة".