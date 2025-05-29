وزير داخلية اقليم كوردستان: المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب

شفق نيوز/ حذر وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الخميس، من تزايد حالات تعاطي المخدرات والمتاجرة بتلك المواد، واصفا هذه الظاهرة داخل المجتمع بأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، في الحملة الوطنية لمواجهة المخدرات التي أطلقتها حكومة الإقليم، حيث تحدث في كلمة له عن مخاطر تفشي المواد المخدرة وتجارتها.

وقال الوزير في كلمته، إن "المخدرات واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد نسيج المجتمعات الإنسانية"، مردفا بالقول إنها "قضية عالمية، ذات جذور تاريخية، وتشكل تهديداً للأمن القومي في كل الدول".

وأضاف أنه "في إقليم كوردستان، تُعد المخدرات تحدياً حقيقياً لا يقلّ خطورة عن الإرهاب"، مشددا على أن "معركتنا اليوم ليست فقط ضد الإرهاب والإرهابيين، بل هناك حرب أخرى موازية وهي مواجهة استخدام المواد المخدرة".

وتابع الوزير القول إنه "في السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات تعاطي المخدرات بشكل مخيف على مستوى العالم، وخصوصاً بين فئة الشباب والمراهقين، كما أصبح سوق المخدرات يدر ارابحاً لتغذية ثروات الشبكات الإجرامية، مما ضاعف من تعقيد الأزمة وخطورتها".