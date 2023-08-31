السلطات تؤشر ارتفاعاً ملحوظاً بتعاطي المخدرات بين النساء في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية (الآسايش) العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ارتفاع نسبة المتعاطين للمخدرات بين فئة الإناث.

وقال النقيب في مديرية مكافحة المخدرات في أربيل أركان عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه لا يوجد أي حزب سياسي يقف وراء عمليات الترويج والمتاجرة بالمخدرات، مردفا بالقول إن هذه المواد تدخل من البلدان المجاورة الى أراضي إقليم كوردستان.

ونفى الضابط ايضا الأنباء التي تتحدث عن تهريب المواد المخدرة الى السجون والمراكز الاصلاحية في الإقليم، وقال إن هذا الموضوع لا أساس له البتة.

وعن التعاطي في إقليم كوردستان، قال عمر، إن أكثر المتعاطين للمخدرات هم من الذين يتراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاما حيث تصل نسبة التعاطي بين هذه الفئات العمرية إلى قرابة 80 بالمئة، لافتا إلى أن التعاطي بين النساء ارتفع إلى ما نسبته 10 بالمئة خلال العام 2023 وهي متجهة نحو الزيادة أكثر.

وتابع بالقول انه لا يوجد في إقليم كوردستان اي معمل لصناعة المخدرات، باستثناء حالة واحدة حيث تم ضبط وكر لتصنيع هذه المواد قبل سنوات مضت.

وكان هذا الضابط يتحدث في مؤتمر صحفي أعلن فيه، ضبط أكثر من 120 كغم من المواد المخدرة إضافة إلى خمس آلات إلكترونية تُستخدم في ممارسة القمار في محافظة اربيل.