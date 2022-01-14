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السلطات بإقليم كوردستان تعتقل إيرانيين احتالوا على تاجر وسرقوا أمواله

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-14T11:19:57+0000
السلطات بإقليم كوردستان تعتقل إيرانيين احتالوا على تاجر وسرقوا أمواله

شفق نيوز/ أفادت مديرية الشرطة في إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان يوم الجمعة بإلقاء القبض على ثلاثة إيرانيين بتهمة الإحتيال على تاجر وسرق اموال منه بالعملة الصعبة والمحلية.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد تلقي مكتب مكافحة الجريمة في (سوران) بتاريخ 9 - 1- 2021 إخطاراً بأن شخصين من أصول إيرانية قاما بالاحتيال على صاحب متجر وسرقا مبلغا ماليا منه مقداره 1500 دولار أمريكي ومليون دينار عراقي تمكنت مفارز المكتب ومن خلال إجراء التحقيقات من التعرف على هويتهما، وتحديد مكان إقامتهما والذي تبين أنه في قضاء "شقلاوة".

وأضاف البيان أنه تم القاء القبض على المتهمين الليلة الماضية بالتعاون مع مركز شرطة الشقلاوة، وتبين أن شخصا آخر كان معهما، وتم القبض ليتم القبض عليه، مع ضبط مبالغ من المال، وبعض السلع الأخرى بحوزتهم، مشيرا إلى أن التحقيقات ماتزال جارية معهم.

وكانت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان قد اعلنت قبل ايام إرتفاع معدل جرائم النصب والإحتيال في العام المنصرم في محافظات الإقليم لتصل إلى نحو ستة آلاف جريمة.

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