السلطات بالإقليم تطالب الأحزاب المعارضة بإبعاد كوردستان عن صراعها مع الدول المجاورة

شفق نيوز/ جددت وزارة داخلية إقليم كوردستان يوم الأربعاء مطالبتها للأحزاب الكوردستانية المعارضة لأنظمة البلدان المجاورة بضرورة تجنيب الإقليم الصراع العسكري الدائر مع قوات تلك الأنظمة.

وقال وزير الداخلية ريبر أحمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع محافظي أربيل ودهوك، إن مناطق عدة في كوردستان تتعرض ومنذ مدة لقصف متكرر وهذا ليس بالجديد، مردفا بالقول إن الجديد بالأمر أن قضاء بينجوين قد تعرض مؤخراً للقصف لكن ومنذ سنوات نطالب البلدان المجاورة والأحزاب المعارضة بمعالجة مشاكلهم بالحوار وأَلّا تكون كوردستان حلبة للصراع.

وأكد أن المقاتلين (الموالين لحزب العمال) المتواجدين في تلك المناطق هي السبب الرئيسي لقصفها لذا من الضروري أن ينقلوا مقارهم إلى أماكن أُخرى خارج محافظات الإقليم، مشددا على ضرورة ألّا تمنح تلك الأحزاب الكوردستانية المعارضة الذريعة لقصف تلك المناطق.

وشنت طائرات تركية، صباح يوم الثلاثاء، قصفا على قرى في بنجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال زانا عبد الرحمن قائم مقام بنجوين لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف قرى (بناويان، سالياو، كآني ميران، وقزلجو) ولم تحدث ضحايا أو أضرار.

و افاد قيادي في حزب الحياة الحرة الكوردستاني- پژاک- المعارض لإيران، يوم الثلاثاء، بتعرض مواقع للحزب في السليمانية إلى قصف جوي تركي.

وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن القصف التركي استهدف مواقعنا في بنجوين، حيث لا وجود لمقرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني في هذه المناطق.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة، وسوف نعلن عن تفاصيل القصف كاملة في بيان رسمي يصدر لاحقاً.

وكان زانا عبد الرحمن قائم مقام بنجوين قال لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف قرى (بناويان، سالياو، كآني ميران، وقزلجو) ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار.