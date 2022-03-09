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السلطات بالإقليم تضبط أكثر من 100 كغم من المخدرات أُدخلت من سوريا عبر سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T10:09:59+0000
السلطات بالإقليم تضبط أكثر من 100 كغم من المخدرات أُدخلت من سوريا عبر سنجار

شفق نيوز/ صرّح مدير آسايش المنافذ الحدودية في إدارة منطقة زاخو عبد الوهاب محمد، يوم الأربعاء، بضبط أكثر من 100 كغم من المواد المخدرة أدخلتها مجموعة تتاجر بهذه المواد من الحدود السورية عبر قضاء سنجار.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في زاخو، إن هذه المواد عبارة عن حبوب مخدرة أُخفيت داخل 10 شاحنات، وتم ادخالها إلى إقليم كوردستان من الحدود السورية عبر قضاء سنجار.

وأضاف أن وزن الكمية يصل إلى أكثر من 105 كغم، وهناك احتمال أن تتجاوز الكمية 200 كغم إذا ما تم احتساب المواد المماثلة التي ضبطت في مخزن بأربيل.

كما أشار محمد إلى القاء القبض على 8 أشخاص بينهم أجانب متهمين بإدخال تلك المواد، مؤكدا أنهم أشخاص ليسوا اعتياديين وهم من تجار المخدرات والتحقيقات ما تزال مستمرة معهم.

مدير آسايش المنافذ الحدودية في إدارة منطقة زاخو نوه أيضا الى ضبط كمية من تلك المواد داخل مخازن على طريق كوير باربيل، مؤكدا ان الهدف من ادخال هذه المواد توزيها في الاقليم والعراق كافة.

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