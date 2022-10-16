السلطات الإيرانية تفرج عن الفنان الكوردي عزيز ويسي  

شفق نيوز/ أعلنت عائلة الفنان الكوردي عزيز ويسي، يوم الأحد، إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية، بعد يوم من اعتقاله.

وقالت سيران عثمان وهي زوجة ابن الفنان، لوكالة شفق نيوز، إن "الفنان الكوردي عزيز ويسي أُطلق سراحه اليوم بكفالة مالية".

وكانت السلطات الايرانية قد اعتقلت الفنان الكوردي عزيز ويسي يوم أمس بعد نشره اغنية يؤيد فيها التظاهرات في إيران.

ويعد عزيز ويسي عزيز من أشهر الفنانين الشعبيين الكورد وهو من الجنسية الايرانية حيث اشتهر خلال العقد الأخير من الزمن في إقليم كوردستان العراق بشكل ملحوظ من خلال إحياء العديد من الحفلات الغنائية.