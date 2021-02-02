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السلطات الأمنية تعلن إصابة امرأة بجروح بالقصف التركي لشمال السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-02T11:48:08+0000
السلطات الأمنية تعلن إصابة امرأة بجروح بالقصف التركي لشمال السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" التابعة لإقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن اصابة امرأة بجروح بالقصف التركي الذي استهدف مناطق في قضاء "بشدر".

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الساعة 12:00 من ظهر اليوم نُقلت امرأة تُدعى (هـ، آ، ع) من مواليد عام 1995 من سكنة قرية "شيني" التابعة لقضاء بشدر (قلعة دزه سابقا) الى المستشفى العام اثر اصابتها بقصف الطائرات الحربية التركية، مضيفة ان هذه المرأة اصيبت داخل منزلها.

ونقلت الشرطة عن والدة المرأة قولها انه اثناء القصف التركي تحطم زجاج نوافذ منزلها وبسبب تطايره اصيبت ابنتها بجروح.

واشارت الشرطة الى انه بعد تلقي المرأة العلاج اللازم عادت الى المنزل لتعرضها الى جروح طفيفة.

وشنت المقاتلات الحربية التركية صباح اليوم الثلاثاء ضربات جوية "عنيفة" استهدفت بها مناطق في قضاء "بشدر" شمال محافظة السليمانية، وفقاً لمسؤول محلي.

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