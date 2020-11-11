السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكورد العراقيين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الاربعاء ان السلطات المصرية ستعيد في الوقت القريب مهاجرين غير شرعيين من اهالي اقليم كوردستان الى ديارهم.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، ان مجموعة من المهاجرين الكورد من الاقليم حاولوا قصد السواحل الإيطالية عبر المياه الإقليمية التركية الا انهم وقعوا بقبضة خفر السواحل المصري ليتم احتجازهم ولعدة اسابيع في ذلك البلد.

واوضح البيان ان المؤسسة سارعت وعلى الفور في متابعة هذا الملف، وتمكنت على اثره من استحصال موافقات الافراج عن المهاحرين كافة من السلطات المصرية، مشيرا الى انه في وقت قريب جدا سيعود المهاجرون الى أرض الوطن.

وكانت المؤسسة قد افادت (يوم الجمعة الموافق 23 من شهر تشرين الأول) بان خفر السواحل المصري انقذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من أهالي إقليم كوردستان بعد عطل أصاب القارب الذي كان يقلهم.