السلطات الكوردستانية تعتقل مهربا دوليا تسبب بغرق 24 مهاجرا في المياه الإقليمية بين فرنسا وبريطانيا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على مهرب دولي للمهاجرين متهم بتهريب 32 مهاجرا من فرنسا إلى إيطاليا بعضهم من الكورد وقد فارقوا الحياة غرقا اثناء العملية.

وقال المتحدث باسم شرطة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن احد ذوي الضحايا كان قد زار مركز شرطة ناحية (حاجياوا)، وبلّغ باختفاء أقربائه في العام 2021 في المياه الإقليمية الواقعة بين فرنسا وبريطانيا، وإن جميعهم قد فارقوا الحياة ليتم الشروع بالتحقيق في ذلك.

وأوضح أنه بعدها ووفقا لأقوال أحد ذوي الضحايا تبين بأن القارب الذي كان يحمل على متنه المهاجرين قد غرق في تلك المياه وان احد الناجين الكورد قد اجرى اتصالا هاتفيا مع المهرب وقال له إن القارب المطاطي بدأ يغرق إلا أن المهرب لم يقم بنجدتهم.

كما أشار الرائد إسماعيل إلى أن ذوي الضحايا قدموا شكوى ضد هذا المهرب لدى السلطات الفرنسية والبريطانية، مردفا بالقول إنه بعدها تم الشروع بالتحقيق، و صدرت مذكرة قبض من القضاء بحق المهرب وفق المادة العاشرة من القانون رقم 1976 لسنة 2021 الصادر من رئاسة إقليم كوردستان، مبينا أن هذه المادة متعلقة بالجرائم المنظمة الخاصة بحظر التجارة بالبشر وتهريبهم.

ونوه إلى ان القوات في مديرية شرطة رابرين بذلوا قصارى جهدهم في جمع المعلومات لمعرفة محل سكن المتهم والعثور عليه، مؤكدا أن الجهود استمرت وبالتعاون مع ذوي الضحايا في تحديد محل سكنى المتهم.

وكشف المتحدث باسم شرطة "رابرين" أنه يوم امس قدم المهرب الى اقليم كوردستان وتحديدا الى مدينة رانية من اجل اجراء معاملة تجديد جواز سفره، وبعد التأكد من هوية المتهم تم تشكيل قوة من شرطة النجدة في رانية لتلقي القبض عليه ومن ثم نقله الى مركز شرطة (حاجياوا) لان الشكوى المقدمة ضده هناك، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتابع الرائد إسماعيل بالقول ان هذا المتهم تسبب بغرق 24 شخصا من بينهم 21 كورديا ولم ينجُ سوى شخص واحد من بين الـ21 ، مشيرا إلى أن 3 من الـ20 ما يزال مصيرهم مجهولا.