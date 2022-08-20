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السلطات التركية تفرج عن أكثر من 30 مهاجرا من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-20T14:32:15+0000
السلطات التركية تفرج عن أكثر من 30 مهاجرا من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت منظمة القمة "لوتكه" المتخصصة بشؤون اللاجئين، يوم السبت، أن السلطات التركية أفرجت 31 مهاجرا من سكنة إقليم كوردستان العراق كانوا قد توجهوا إلى تلك البلاد لغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن ممثلها في تركيا "كورده يشار" من خلال مواصلته للأنشطة التي يمارسها تمكن خلال الأيام الماضية من إنقاذ عدد من المهاجرين الكورد من السجن.

وأوضحت أن الشرطة التركية اعتقلت بعض المهاجرين بعد محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشيرا إلى أن عدد أولئك المهاجرين غير الشرعيين المفرج عنهم 31 شخصا كانوا قد تم احتجازهم في منطقة "مولا" في مخيم "آيدن"، ومكثوا في السجن لمدة طويلة.

ووفقا للبيان فإن من بين المهاجرين أشخاص ينحدرون من مدن مختلفة في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية وبعض المهاجرين الإيزيديين) الذين من المقرر أن يعودوا إلى الإقليم اليوم عبر منفذ إبراهيم خليل الحدودي الدولي.

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