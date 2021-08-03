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السلطات التركية تغلق مكتب "ملا علي كلك" وتعتقل 3 من موظفيه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T13:39:02+0000
السلطات التركية تغلق مكتب "ملا علي كلك" وتعتقل 3 من موظفيه

شفق نيوز/ ذكرت قناة (DHA) التركية الرسمية يوم الثلاثاء بأن شرطة البلاد أغلقت مكتب "ملا علي كلك" في مدينة اسطنبول، واعتقلت ثلاثة من موظفي المكتب.

و"ملا علي كلك" وهو مواطن ينحدر من إقليم كوردستان العراق يدّعي العلاج بالطب النبوي.

وسبق أن اعتقلت السلطات الامنية في السعودية في العام 2020 "علي كلك" بتهمة الاحتيال بزعمه معالجة شخص بصير.

وقالت القناة التركية في خبر بثته اليوم، بسبب الشكاوى العديدة التي قدمها المواطنون تم اغلاق مكتب "ملا علي كلك" في اسطنبول.

ووفقا للقناة فإنه وأثناء عملية الإغلاق كان هناك قرابة 50 شخصا ينتظرون أمام مبنى المكتب للدخول بهدف تلقي العلاج.

وأضافت القناة أنه خلال عملية الاقتحام لم يكن الملا علي كلك متواجدا داخل المكتب ليتم إلقاء القبض على ثلاثة موظفين يعملون لديه إضافة إلى إغلاق ذلك المكتب.

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