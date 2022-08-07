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السلطات التركية تجفف نهرا في كوردستان وتمنع العراقيين من الوصول اليه.. صور 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-07T14:55:13+0000
السلطات التركية تجفف نهرا في كوردستان وتمنع العراقيين من الوصول اليه.. صور 

شفق نيوز/ انخفضت مناسيب مياه نهر هيزل أحد روافد نهر دجلة في دهوك بإقليم كوردستان، لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف المتر بعد إنشاء الحكومة التركية سداً في جنوب مدينة سلوبي.

وقال مدير دائرة ري دهوك هيزا عبد الواحد  لوكالة شفق نيوز، إن تركيا ترفض نصب الاجهزة على النهر، وحتى الآن لم نتمكن من وضع اجهزة قياس كمية المياه الجارية وارتفاع وانخفاض منسوبها في النهر، مشيراً إلى أن تركيا تمنع وصول منتسبينا الى ضفاف النهر. 

وأضاف عبد الواحد، ان الجانب التركي قام  بإنشاء سد ضخم بارتفاع 80 مترا في منطقة اسبرتيم التابعة لمدينة سلوبي التركية  عام 2012.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، في دهوك إن بساتين عشرات القرى المحاذية لضفة نهر هيزل شمال غربي زاخو قد تحولت الى عراء، كما تم نقل المواشي إلى أماكن بعيد .

"محمد علي" مزارع من  قرية "ربتكا" التي تقع على ضفة نهر هيزل، يتحدث لمراسل وكالة شفق نيوز، عن معاناة المزارعين في المنطقة، ويقول "لا نستطيع  الوصول الى ضفة النهر من الجانب العراقي ولا نستطيع ايضا سحب المياه إلى مزارعنا".

وأضاف أن "تركيا تمنعنا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية قامت عدة مرات بإطلاق النار علينا وعلى مواشينا، مناشداً "نريد حلا لهذه المشكلة".

يذكر أن نهر هيزل الفاصل بين الحدود التركية العراقية ينبع من جبال تركيا ويدخل الى العراق في منطقة سناتي ويمر عبر الاراضي العراقية بطول 36 كم ويصب على نهر خابور في منطقة ابراهيم الخليل .

 

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