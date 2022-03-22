السلطات الايرانية تعتقل خمسة مدنيين كورد احتفلوا بنوروز في سنندج

شفق نيوز/ اعلنت منظمة هنكاو (الخطوة) المدافعة عن حقوق الانسان، ان السلطات الامنية الايرانية قامت باعتقال خمسة أشخاص من الذين أحيوا عيد نوروز القومي الكوردي في حديقة وسط مدينة سنندج الكوردية.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاعتقال جرى يوم امس الاثنين اثناء اقامة مراسم الاحتفال بعيد نوروز، مبينا ان المعتقلين الخمسة هم كل من سهراب جلالي 60 عاما وجمال اسدي 65 عاما وبتولي 75 عاما وفؤاد عنايتي 35 عاما وآريانا سليمي 14 عاما.

واشار البيان الى ان هؤلاء المحتجزين تم إلقاء القبض عليهم مباشرة بعد انتهاء الاحتفال بعيد نوروز في حديقة الأطفال في سنندج، لافتا إلى أنه ليست هناك أية معلومات بشأن مصيرهم لحد الان.