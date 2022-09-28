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السلطات الامنية في السليمانية تمنع تنظيم تظاهرة منددة بالنظام الإيراني (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T13:54:55+0000
السلطات الامنية في السليمانية تمنع تنظيم تظاهرة منددة بالنظام الإيراني (صور)

شفق نيوز/ منعت قوات الامنية في السليمانية، يوم الاربعاء، تنظيم تظاهرة نسوية منددة بالنظام الإيراني وسياساته بالتعامل مع المواطنين الكورد.

وقالت الناشطة والاعلامية هوراس احمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية منعت عدداً من الناشطات النسويات في السليمانية من تنظيم تظاهرة تضامنية مع مطالب المواطنين الكورد في ايران".

واضافت ان "الاجهزة الامنية فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع كما منعت الاعلاميين من التغطية".

ومنذ اندلاع التظاهرات في إيران على خلفية وفاة الفتاة الكوردية الإيرانية مهسا أميني على يد الشرطة الأخلاقية، نظمت عدة جهات في العراق وقفات تضامنية مع الشعب الإيراني.

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