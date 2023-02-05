السلطات الامنية في اربيل تعتقل الناشطة المدنية "سلفانا دلشاد"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاحد باعتقال السلطات الأمنية في مدينة اربيل الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الناشطة هي الان معتقلة في سجن إصلاحية النساء في اربيل وقد تم القاء القبض عليها قبل يومين".

واضاف ان "القوات الامنية في اربيل طلبوا من الناشطة الحضور اكثر من مرة لكنها لم تحضر".

وحول أسباب الاعتقال علمت وكالتنا من مصدر آخر ان هناك انباءً بأن الاعتقال كان بسبب سوء استخدام اجهزة الاتصالات.

تعتبر سلفانا دلشاد من الناشطات المشهورات في اقليم كوردستان و على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من المكون المسيحي.