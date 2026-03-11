السلطات الامنية تؤكد هجوم السليمانية: شُن بست طائرات وصاروخ واحد

شفق نيوز - السليمانية

أكدت مؤسسة الأسايش في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مقتل عنصر وإصابة آخر من عناصر حركة "كومله الثورية" الكوردية المعارضة للنظام في طهران وذلك إثر هجوم بطائرات مسيّرة وصاروخ استهدف إحدى القرى الحدودية في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم جهاز الأسايش، العقيد كارزان شيركو، في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع صباح اليوم عند الساعة الـ 8:15 صباحاً، حيث تم استهداف قرية (زرگويزەلە) بواسطة ست طائرات مسيّرة وصاروخ واحد".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل عنصر واحد وإصابة آخر من عناصر (كومله الثورية)"، مبيناً أن "الجهات المختصة باشرت بإجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن تفاصيل الهجوم والجهة المسؤولة عنه.