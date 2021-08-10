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السفير الأمريكي يؤكد لبارزاني التزام بلاده بتحسين العلاقات مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-10T09:29:44+0000
السفير الأمريكي يؤكد لبارزاني التزام بلاده بتحسين العلاقات مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء في صلاح الدين ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى العراق.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الزعيم الكوردي فإن السفير أشاد بثقافة التعايش، التسامح بين الجماعات الدينية المختلفة في إقليم كوردستان، معبراً عن شكره للدوائر والمؤسسات في الإقليم على حمايتها لهذا التعايش.

وأضاف البيان أنه تم بحث الأبعاد العامة للحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأكد السفير الأمريكي التزام بلاده بمساعدة العراق وإقليم كوردستان، فضلا عن دعم قوات البيشمركة كوردستان، وتحسين العلاقات بين بلاده والإقليم في مجالات الثقافة والأكاديمية والاقتصاد.

كما سلط الاجتماع الضوء على العملية السياسية، وحياة المواطنين العراقيين وظروفهم المعيشية، والتحديات التي تواجه الانتخابات العراقية المقبلة، وكذلك تبادل الآراء حول مرحلة ما بعد الانتخابات في العراق والعلاقات بين الأحزاب الكوردستانية والأحزاب العراقية، وفقا للبيان.

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