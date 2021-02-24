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السفير الأمريكي: نأمل أن يدفع مهاجمو أربيل ثمن جريمتهم الإرهابية بالتنسيق بين بغداد والإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-24T14:46:34+0000
السفير الأمريكي: نأمل أن يدفع مهاجمو أربيل ثمن جريمتهم الإرهابية بالتنسيق بين بغداد والإقليم

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء، بحث آخر تطورات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وعبّر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لإقليم كوردستان في مواجهة الجماعات الإرهابية، وخاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أربيل، كما وجّه شكره للأجهزة الأمنية في الإقليم لخبرتها ومهارتها في التعامل مع الاعتداء الإرهابي، حيث شرعت بتحقيق ومتابعة فوريين بالتنسيق مع قوات التحالف.

وأشار السفير الأمريكي إلى الموقع المهم والإستراتيجي لإقليم كوردستان حليفاً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وقال: "نأمل، وبالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أن يدفع مقترفو الهجوم الإرهابي ثمن جريمتهم وينالوا جزاءهم".

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره للولايات المتحدة وقوات التحالف، وشدد على أن إقليم كوردستان سيبقى، كما كان، عاملاً مهماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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