السفير اليوناني يبدي اعجابه بتطور اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة توطيد العلاقات بين اليونان والاقليم والعراق عموماً في المجالات الاقتصادية والتربوية والسياحية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في اربيل السفير اليوناني الجديد لدى العراق جورجیوس ألامانوس، واكد الجانبان على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين اليونان واقليم كوردستان والعراق في المجالات التجارية والاقتصادية والتربوية والسياحية.

وهنأ بارزاني في بداية اللقاء، السفير اليوناني الجديد بمناسبة استلامه مهامه الجديدة، مؤكدا على الدعم الكامل لاقليم كوردستان لانجاح مهامه.

بدوره عبّر السفير اليوناني عن اعجابه بالتطور والامن الذي يشهده اقليم كوردستان، مؤكدا على اهمية دور الاقليم في الحفاظ على الاستقرار في العراق والمنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل اليوناني لدى اقليم كوردستان التباحث حول عدة مواضيع اخرى ذات اهمية مشتركة.