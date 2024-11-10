السفير الياباني يعرب لنيجيرفان بارزاني عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع الإقليم

شفق نيوز/ أعرب ماتسوموتو فوتوشي، السفير الياباني لدى بغداد، يوم الأحد، عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان وباقي العراق.

وذكرت رئاسة اقليم كوردستان في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبلالسفير ماتسوموتو فوتوشي، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه.

وفي اللقاء، عبر رئيس الاقليم عن شكره وتقديره للسفير الياباني على جهوده ومساعيه في تعزيز العلاقات بين بلاده والعراق وإقليم كوردستان، مثمناً دور اليابان في دعم الاستقرار وجهود الإعمار والتنمية في العراق وإقليم كوردستان. كما أعرب عن تمنياته بالنجاح لفوتوشي في مهامه المستقبلية.

من جانبه، قدم السفير الياباني شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية في إقليم كوردستان على دعمهم وتعاونهم في إنجاح مهامه خلال فترة عمله، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان.

كما تطرق اللقاء إلى الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والوضع العام في العراق والمنطقة، وفقا لبيان رئاسة الاقليم.

وفي بيان ثاني أثنى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، على أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم كوردستان، في لقاء جرى صباح اليوم الأحد.

وشكر رئيس الإقليم خلال توديع الظاهري على دوره في تعزيز العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، آملاً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أعرب القنصل العام الإماراتي عن سعادته بالعمل في إقليم كوردستان، وقدم شكره وتقديره لجميع الأطراف المعنية في إقليم كوردستان على دعمهم وتعاونهم في إنجاح مهمته.