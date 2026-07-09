السفير الفرنسي بالعراق يشكر نيجيرفان بارزاني ويؤكد رغبة باريس بتطوير وتوسيع العلاقات مع كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل مساء أمس الأربعاء باتريك دوريل، سفير فرنسا لدى العراق، بمناسبة انتهاء مهامه.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة فإنه خلال اللقاء، شكر رئيس الاقليم السفير الفرنسي على جهوده وأعماله من أجل تعزيز علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، آملاً له النجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، شكر السفير الفرنسي الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم ومساعدتهم المستمرة في إنجاح مهامه، مؤكداً على رغبة بلاده في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك في جميع المجالات.