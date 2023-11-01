السفير الصيني الجديد يدعو لتعاون أكبر مع أربيل بمختلف المجالات وبارزاني يرحب

شفق نيوز/ دعا القنصل الصيني الجديد في العراق، اليوم الأربعاء، الى مزيد من تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان في مختلف، وفيما بيّن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان بكين "تغلبت" على عقبات كبيرة وخدمت الإنسانية والعالم، عبّر عن سعادته بـ"توسيع العلاقات بين الجانبين".

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم الاربعاء، القنصل العام الصيني الجديد في اربيل ليو جيون والوفد المرافق له، وفي اللقاء، ثمن القنصل الصيني في أربيل دور الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في تاريخ ومعادلات كوردستان والعراق والمنطقة، كما ثمن تضحيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حركة التحررية الكوردستانية.

والى جانب الاشارة الى "العلاقات التاريخية والقديمة بين ملا مصطفى بارزاني وقيادات الصين والحزبين الشيوعي الصيني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، تمنى القنصل الصيني "تطوير العلاقات بين الصين وإقليم كوردستان أكثر في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية، والسياحة"، وفق البيان.

وبحسب البيان ذاته، "تمنى بارزاني النجاح للقنصل الصيني الجديد في أربيل"، معربا عن "تقديره لتاريخ وحضارة الصين وشعبها وقيادتها التي تغلبت على عقبات كبيرة وخدمت الإنسانية والعالم، كما عبر عن سعادته بتوسيع العلاقات بين الجانبين".

وبحث اللقاء أيضا "آخر التطورات الأمنية والسياسية على مستوى العالم والمنطقة".