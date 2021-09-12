السفير السعودي يؤكد لرئيس حكومة كوردستان دور الإقليم في استقرار المنطقة

بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، مع السفير السعودي لدى العراق العلاقات بين الجانبين، فيما أكد السفير دور الإقليم في استقرار المنطقة.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، مبيناً أنه جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات بين كوردستان والمملكة.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية، وفق البيان، على أهمية تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، ولا سيما تنمية الاستثمارات السعودية في إقليم كوردستان، كذلك أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الإقليم عاملاً فاعلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

هذا وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات الشاملة مع المملكة العربية السعودية والتنسيق من أجل توطيد أواصر الصداقة بين الجانبين.