السفير التركي يعزي بارزاني بمقتل سائح كوردي ويتحدث باستفاضة عن الحادثة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين، مع السفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، توسيع العلاقات بين اقليم كوردستان وانقرة، فيما تطرق السفير التركي إلى قضية مقتل سائح كوردي في تركيا.

وبحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال اللقاء، تم التباحث بشأن الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وعبّر السفير التركي الجديد لدى العراق للزعيم بارزاني عن سعادته بمباشرة مهام منصبه سفيراً لبلاده في العراق، وأكد رغبة تركيا في توسيع علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق بين الجانبين".

وأضاف البيان؛ أن "السفير التركي تحدث خلال اللقاء بتفصيل واستفاضة عن جريمة مقتل سائح من إقليم كوردستان في تركيا، وإلى جانب التعبير عن تعازيه ومواساته إلى الزعيم بارزاني ولعائلة الضحية، أكد أن السلطات التركية المعنية أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيث جرى إلقاء القبض على جميع الجناة المتورطين في الحادث، مشدداً على أن منفذي الجريمة سيلقون جزاءهم العادل حتماً".

من جانبه، عبّر الزعيم الكوردي عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح والتوفيق، وأكد على تعميق العلاقات وتمتين أواصر التعاون بين إقليم كوردستان وتركيا.