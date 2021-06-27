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السفير البريطاني يودع العراق بجولة ببارزان مع رئيس الاقليم: سأعود قريباً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-27T13:09:20+0000
السفير البريطاني يودع العراق بجولة ببارزان مع رئيس الاقليم: سأعود قريباً

شفق نيوز/ ودع السفير البريطاني لدى بغداد، يوم الاحد، العراق بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية بزيارة لمنطقة بارزان في كوردستان بجولة مع رئيس الاقليم، معرباً عن امله في العودة اليها قريباً.

ونشر ستيفن هيكي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إن "امتيازاً أن تحصل على جولة في بارزان،  كجزء من زيارتي الوداعية".

وأضاف "سأفتقد جمال كوردستان، المنطقة وكرم الضيافة الرائع، ولكن آمل أن نعود مرة أخرى قريبًا".

وارفق السفير البريطاني السابق تغريدته بعدد من الصور التي تظهر زيارته لمنطقة بارزان برفقة رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني.

واستبدلت الحكومة البريطانية سفيرها في العراق، حيث سيحل (مارك بريسون ريتشاردسن)، محل السفير (ستيفن هيكي) مطلع تموز في تموز المقبل.

 

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