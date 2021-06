السفير البريطاني يودع العراق بجولة ببارزان مع رئيس الاقليم: سأعود قريباً

شفق نيوز/ ودع السفير البريطاني لدى بغداد، يوم الاحد، العراق بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية بزيارة لمنطقة بارزان في كوردستان بجولة مع رئيس الاقليم، معرباً عن امله في العودة اليها قريباً.

ونشر ستيفن هيكي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إن "امتيازاً أن تحصل على جولة في بارزان، كجزء من زيارتي الوداعية".

وأضاف "سأفتقد جمال كوردستان، المنطقة وكرم الضيافة الرائع، ولكن آمل أن نعود مرة أخرى قريبًا".

وارفق السفير البريطاني السابق تغريدته بعدد من الصور التي تظهر زيارته لمنطقة بارزان برفقة رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني.

A privilege to be given a tour of Barzan by @IKRPresident as part of my farewell visit. I will miss the beauty of the #Kurdistan Region and the incredible hospitality but hope to return again soon. pic.twitter.com/2tAsrVEADw