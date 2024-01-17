السفير البريطاني في لقاء مع مسعود بارزاني: بلادنا تتضامن معكم إزاء هجمات إيران غير المبررة

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى العراق، الذي أبدى تضامن بلاده مع كردستان، إزاء الهجمات الإيرانية التي وصفها بغير المبررة.

وقال المكتب الإعلامي لمسعود بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، في مصيف صلاح الدين، ستيفن هيتشن، السفير البريطاني في العراق".

وأضاف أن "السفير البريطاني أبلغ بارزاني، خلال اللقاء بأن الهدف من هذه الزيارة هو التعبير عن تضامن ودعم بلاده لشعب وإقليم كوردستان إزاء الهجمات غير المبررة والتي شنها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كوردستان".

أعرب السفير، بحسب البيان، عن تعازيه ومواساته "للرئيس بارزاني باستشهاد عدد من المواطنين المدنيين نتيجة الهجوم"، مشدداً على أن "بريطانيا تحترم حماية وحدة وسيادة أراضي العراق، ويجب عدم تحويل العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة للعنف والصراعات بين دول المنطقة، وعلى العراق ودول الجوار احترام السيادة بشكل متبادل".

بدوره، شكر الرئيس بارزاني "دعم وتضامن ومواساة السفير والحكومة البريطانية، كما شكر باسم شعب كوردستان وعوائل الشهداء وضحايا فاجعة أربيل بريطانيا شعباً وحكومةً، وأكد على الرغبة الدائمة بوجود علاقات صداقة قوية بين إقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار على أساس الاحترام المشترك".

وأعلن بارزاني أن "هجوم الحرس الثوري على أربيل بذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة كان ظلماً كبيراً بحق شعب كوردستان ويعد انتهاكاً لسيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان، وأشار إلى أن إرادة شعب كوردستان لن تنكسر بهذه الاعتداءات بل ستصبح أقوى وأكثر صلابة".

وفي معرض اللقاء، لفت بارزاني إلى "أننا لسنا أبداً مع الفوضى والتوتر وزعزعة علاقاتنا مع أي دولة بل بالعكس نريد أن تكون علاقاتنا متوازنة وودية، لكننا لن نخضع لفرض القرارات وممارسة سياسة الإرغام وفرض الذات من قبل أي دولة، ولن نتخلى عن قيمنا العليا ومقدساتنا والقضية المشروعة لشعبنا تحت أي ضغط أو اعتداء".