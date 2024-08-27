السفير الباكستاني لدى العراق يبلغ بارزاني رغبة بلاده اقامة علاقات وثيقة مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، مع السفير الباكستاني لدى العراق محمد زيشان أحمد، العلاقات بين اربيل وإسلام آباد.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السفير الباكستاني لدى العراق، اعرب خلال اللقاء، عن سعادته بما يشهده إقليم كوردستان من ازدهار وسلام وتقدم، وهنأ حكومة وقيادة إقليم كوردستان.

ونقل البيان عن السفير قوله للرئيس بارزاني إن بلاده ترغب في إقامة علاقات وثيقة مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات التجارية والثقافية.

وكانت الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن تهديد الإرهاب على المستويين العالمي والإقليمي، من بين المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع، بحسب البيان.