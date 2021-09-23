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السفير الاسباني يبلغ بارزاني قرب افتتاح قنصلية في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T11:12:50+0000
السفير الاسباني يبلغ بارزاني قرب افتتاح قنصلية في اربيل

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، السفير الإسباني الجديد لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال.

وذكر بيان من حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الإسباني الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز علاقات إسبانيا مع العراق وإقليم كوردستان".

وأعرب السفير الإسباني عن استعداد بلاده لتوطيد آفاق التعاون مع الإقليم، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري، وبهذا الصدد تجري الاستعدادات لافتتاح القنصلية الإسبانية في أربيل، وفقا للبيان.

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