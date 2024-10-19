السفيرة الأمريكية في بغداد: ندعم انتخابات كوردستان وندعو للابتعاد عن الترهيب

شفق نيوز/ قالت السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدعم كافة الجهود لضمان أن تكون انتخابات إقليم كوردستان العراق غدًا حرة ونزيهة.

ودعت، عبر تغريدة على موقع "إكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية، والامتناع عن العنف أو الترهيب.

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الاحد انتخابات اقليم كوردستان النيابية العامة بدورتها السادسة.