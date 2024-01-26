السفيرة الأمريكية تندد بالهجوم على حقل غاز "كورمور" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نددت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الجمعة، بالهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وكتبت رومانوسكي في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقا"، أدين الهجوم الذي وقع بالأمس على خور مور في إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن الهجوم أسفر إلى تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء".

وأكدت رومانوسكي، أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائنا في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".

و أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إيقاف انتاج الطاقة الكهربائية بسبب اندلاع حريق في حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية جراء تعرضه لقصف.

وقالت الوزارة في بيان، أنه "نسترعي انتباه المشاركين على منظومة الشبكة الوطنية أنه في تمام الساعة 10:22 مساء يوم 2025/1/25 وبسبب اندلاع حريق في حقل غاز "كورمور" وحرصا على سلامة الموظفين والحقل تم إيقاف إمداد الغاز لجميع محطات الكهرباء"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب أيضا في انخفاض إنتاج الكهرباء الى أكثر من 2800 ميغاواط.

وأضاف البيان أن فرق الإطفاء حاليًا تعمل على السيطرة على الوضع ومع عودة الوضع الى طبيعته ستعود الكهرباء كما كانت.

وكان مصدر أمني قد افاد، مساء أمس الخميس، باستهداف حقل كورمور للغاز في جمجمال دون تحديد الأضرار.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "حقل كورمور للغاز، والذي تعمل فيه شركة دانة غاز الإماراتية، تعرض لهجوم وقصف، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم في الحقل الغازي الذي يقع في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأضاف المصدر؛ أن "سيارات الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، وتم إطلاق صافرات الإنذار في المنشأة الغازية".