السعودية تندد باستهداف قنصلية الإمارات في اقليم كوردستان

شفق نيوز - الرياض

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها "بأشد العبارات" استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة (1949)"، مشددة على "أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية".

وعبّرت الخارجية عن تضامن السعودية مع الإمارات، وفقا للبيان.