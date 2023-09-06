السعودية تفرج عن مواطنين من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، أنها تمكنت من إطلاق سراح مواطنين اثنين من الإقليم تم إعتقالهما في السعودية.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، "في يوم الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر 2023 وبعد الجهود المتواصلة من دائرة العلاقات الخارجية مع حكومة المملكة العربية السعودية تم الإفراج عن مواطنين اثنين من إقليم كوردستان وهما (صباح محمد موسى) و(سالار كريم عزيز)، مردفة بالقول، إنه تم لمّ شملهما مع أُسرتيهما في أربيل صباح هذا اليوم.

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قد اعتقلت الشخصين في مدينة الطائف بتاريخ 12/8/2023، وفقا للبيان.

وتابع البيان بالقول إن هذين المواطنين كان قد زارا مدينة الطائف لمشاهدة مباراة كرة قدم بين ناديين سعوديين، مشيرا إلى أن ما حدث كان مجرد جهل المواطنين بقوانين ذلك البلد، ولم يرتكبا أي جريمة تستحق معها العقاب والسجن.