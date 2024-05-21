السعودية تستجيب لأربيل وتعتمد اللغة الكوردية في لوحات الترحيب بحجاج كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استجابة السعودية لمساعي حكومة الإقليم باعتماد اللغة الكوردية في لوحات الترحيب بالحجاج الكورد.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه لغرض استقبال حجاج إقليم كوردستان في معبر عرعر السعودي قامت السلطات في المملكة باضافة اللغة الكوردية الى لوحات الترحيب بالحجاج، لافتا الى ان القرار السعودي دخل حيز التنفيذ.

واوضح البيان انه بمساع من حكومة اقليم كوردستان و بعد مشاركة مدير عام الحج والعمرة لإقليم كوردستان (الشيخ نياز راغب النقشبندي) في مؤتمر جدة لخدمات الحج والعمرة اقترح على وزير الحج والسلطات السعودية خلال المؤتمر إضافة اللغة الكوردية في الأماكن الرسمية، مؤكدا أنه تم إجراء نقاش مثمر حول هذا الموضوع.

واضاف البيان ان وزارة الحج والعمرة السعودية طلبت هذا الأسبوع إرسال لافتات إلى بوابة عرعر الحدودية باللغة الكوردية لاستقبال الحجاج، مبينا أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إدراج اللغة الكوردية في الأماكن الرسمية في المملكة العربية السعودية شأنها شأن اللغات الأخرى.

ونوه البيان الى أن هذه هي المرحلة الأولى من إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الكوردية في المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه في المستقبل، ستكثف الجهود لزيادة اللغة الكوردية الى العديد من الإرشادات والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الحج والعمرة.

واشار البيان الى ان الوزارة السعودية تقوم حاليا بنشر المبادئ التوجيهية بـ 16 لغة مختلفة وستصبح اللغة الكوردية اللغة الرسمية السابعة عشرة في المملكة العربية السعودية، عادا هذا الأمر "إنجازاً كبيراً".

ولفت البيان الى ان المديرية العامة للحج والعمرة تعمل على اضافة اللغة الكوردية الى التعليمات والكتيبات الخاصة بالحج إضافة إلى اللافتات.