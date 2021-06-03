السعودية ترغب في توسيع علاقاتها مع إقليم كوردستان في مجالات الاستثمار والاقتصاد

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الخميس القنصل العام الجديد للمملكة السعود في اقليم كوردستان محمد بن سليمان العسيري.

وخلال الاجتماع أعرب القنصل السعودي الجديد في أربيل عن إعجابه بالتنمية في اقليم كوردستان التي شهدت انتعاشا كبيراً على الرغم مما واجهته من تحديات متلاحقة كما أبدى رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع إقليم كوردستان في مجال الاستثمار والاقتصاد ومجالات أخرى.

وفي الاجتماع ذاته سلط الزعيم بارزاني الضوء على العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان والمملكة العربية السعودية.

وشكر ايضا السعودية على تخفيفها من عبء النازحين بتقديم المساعدات إلى إقليم كوردستان، كما تمنى الزعيم بارزاني النجاح للقنصل السعودي الجديد في تأدية مهام عمله في إقليم كردستان.