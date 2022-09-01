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السرعة الشديدة تصرع سائقاً وتهوي بسيارته من اعلى جسر في اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T06:20:43+0000
السرعة الشديدة تصرع سائقاً وتهوي بسيارته من اعلى جسر في اربيل.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مصرع شخص واصابة اثنين آخرين جراء سقوط سيارتهم من أعلى جسر في المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع هونداي اكسنت سقطت عند الساعة 3:00 فجرا، على جسر طريق بنصلاوة القديم بسبب السرعة المفرطة ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة". 

واشار البيان الى ان "مفرزة المرور التي وصلت الى مكان الحادث اكتشفت أن السائق لم يخفف السرعة حتى عند وقوع الحادث".

وبحسب التحقيقات الاولية  فإن "العجلة كان فيها خلل في المكابح ولم يتم السيطرة عليها".

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